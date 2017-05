Abertura de vagas para projetos de Saúde Comunitária na Guiné-Bissau

A VIDA – Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano anunciou a abertura de vagas para três Coordenadores de Projeto de Desenvolvimento em Saúde Comunitária na Guiné-Bissau.

Esta ONGD apoia a implementação da estratégia da saúde comunitária em parceria com as Direções Regionais de Saúde (DRS) e o UNICEF há cerca de quatro anos. Os projetos em curso têm como objetivo geral contribuir para a aceleração da redução da mortalidade materna, neonatal e infanto-juvenil e como objetivo específico aumentar o acesso e a utilização, dos cuidados de saúde de qualidade, das crianças com idade inferior a 5 anos e grávidas.