MiratecArts premeia participantes de “Sedução nos Mares” no Azores Fringe 

Nikola Hrženjak (Croácia) participa na exposição “Sedução nos Mares”, a ser apresentada na abertura do Azores Fringe, na Madalena, ilha do Pico. Alin Miu (Roménia) também é outro artista que participou neste programa, assim como fotógrafos das Bermudas, dos Estados Unidos da América, da Espanha, da Bélgica e dos Açores.

A foto “Smile” foi captada em Dubrovnik e apresenta uma Hermodice carunculata. “Durante um mergulho encontrei esta bela prenda mas tive muita dificuldade em fotografar” diz Nikola, que recebe o Prémio Imagem Internacional. “Só depois, quando começou a se mexer, vi a possibilidade de captar umas formações interessantes que podem ser confundidos como lábios, dando assim um lado estranho e questionável ao ser.”

Alin Miu conseguiu a sua imagem mesmo no final de um dos seus mergulhos, quando visitou a ilha do Pico, nos Açores. “Mauve Dancer” é o título que dá à sua foto que apresenta Pelagica Noctiluca com um mergulhador a se afastar da criatura. “Foi por acaso que consegui esta imagem mesmo no final do nosso dia de mergulho” expressa o jovem fotografo. “Ohei para cima e vejo meu amigo como se estivesse a dançar na água. Quando vi que podia apanhar os tentáculos do Ferrão Malva, na mesma perspectiva, comecei a fotografar.” E assim nasceu a bela foto que recebe Prémio Imagem nos Açores. Alin Miu viaja o mundo apreciando e captando espectáculos naturais com o projeto Wildlife Ecology Photography. O artista diz que estas “aventuras me fazem mais humilde ao enfrentar uma Natureza Perfeita.”

“Destacámos estes dois fotógrafos como vencedores do programa Sedução nos Mares”, avança Terry Costa, diretor artístico da MiratecArts e fundador do Azores Fringe, “assim oferecendo uma semana de estadia na ilha do Pico, para continuarem o seu trabalho, ou novas pesquisas.” A exposição abre no dia 26 de maio e fica patente na Câmara Municipal da Madalena, Pico, até 30 de junho, durante o Azores Fringe. A esta exposição junta-se mais fotografia, pintura, escultura, desenho e muito mais outras artes, no festival internacional de artes.