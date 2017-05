Portos da Madeira receberam mais de 200 mil passageiros

Entre janeiro e abril, os Portos da Madeira registaram um total de 200.904 passageiros, fruto das 111 escalas de navios de cruzeiro contabilizadas no porto do Funchal, enquanto o Porto Santo contabilizou uma escala destes navios.

No total, o Funchal contabilizou 111 escalas, 200.479 passageiros e 75.185 tripulantes, enquanto a escala no Porto Santo levou até à região 425 passageiros e 112 tripulantes, de acordo com a informação veiculada na newsletter da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

“Abril é o último mês forte da chamada época alta dos cruzeiros no porto do Funchal”, aponta a APRAM, explicando também que “maio é o mês de transição para os três meses com menor afluência de navios: junho, julho e agosto.

No Funchal, foram contabilizados 381 embarques e 375 desembarques nos primeiros quatro meses do ano, aos quais acresce um embarque na ilha do Porto Santo.