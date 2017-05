Encerramento do evento Peace Run na Praça do Povo

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação e da Direção Regional de Juventude e Desporto, promove hoje a conferência de imprensa de encerramento do evento de cariz humanitário Peace Run, que decorre, pela primeira vez, na Região Autónoma da Madeira.

Esta iniciativa tem lugar pelas 16 horas, na Praça do Povo, no Funchal (junto ao Snack Bar Restaurante O Verdinho).

Informamos que a referida conferência será precedida de uma corrida entre a Praça do Mar e a Praça do Povo, efetuada pela comitiva oficial desta iniciativa e, posteriormente, finalizará com uma atividade envolvendo os alunos dos estabelecimentos de ensino do Porto Santo.