Futebol de praia na Liga dos Campeões

A equipa de Futebol de Praia do CD Nacional apurou-se ontem para a fase final da Euro Winners, a Liga dos Campeões da modalidade, ao vencer por 4-3 os bielorussos do BSC Vitoblsport.

A perder por 3-1 no primeiro período, no segundo a formação nacionalista chegou ao empate, acabando por consumar a reviravolta no terceiro período.

Saura (2), André Jasmins e Nuno Soares marcaram os golos que valeram o triunfo nacionalista, que brilhou em grande nível na praia da Nazaré.