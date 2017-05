Nova plataforma permite agregar experiências em turismo

Já se encontra disponível uma nova plataforma online que agrega fornecedores de experiências para Turismo, que permite reservas online com confirmação de disponibilidade. Desenvolvida por João Capinha, um jovem engenheiro mecânico, com mestrado em sistemas, formado Instituto Superior Técnico, a solução visa abraçar toda a comunidade de língua oficial portuguesa contando já com presenças de Portugal continental; Madeira; Açores; Cabo Verde; São Tomé e Príncipe e Brasil, num total de mais de 300 actividades.

A experitour.com permite que qualquer pessoa possa verificar a oferta e proceda à reserva online, a qual até permite a verificação de disponibilidade em tempo curto, dado que os fornecedores dispõem de uma app que lhes permite responder de imediato ao cliente.

Os agentes empresas – como, hotéis; agências de viagens; ticket shops e até particulares que desejem rentabilizar as suas redes sociais, blogues, sites – podem na plataforma apresentar aos seus clientes turistas, uma panóplia diversa de actividades que configuram um serviço adicional ao que já prestam.

A plataforma conta ainda com um quiosque, para o qual foi desenvolvida uma interface discreta que se enquadra na decoração do local onde seja colocada e que possibilita ser operada quer pelo agente quer pelo próprio turista, por exemplo nas recepções dos hotéis ou nos balcões das empresas aderentes.

A plataforma aceita os já tradicionais meios de pagamento online tais como Cartão de crédito; MB ou PayPal mas também aceita, em alguns casos, o pagamento em cash pois foi criado um sistema que permite ao agente usar essa mais tradicional forma de pagamento sob determinadas condições.