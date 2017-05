Coelho visita a presa política Maria Lurdes Rodrigues

O deputado do PTP na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, José Manuel Coelho, realiza nesta quarta-feira, dia 31 de Maio, uma visita solidaria à presa política Maria de Lurdes Rodrigues, no Estabelecimento Prisional de Tires.

Nesta visita será acompanhado pelo activista da Associação 25 de Abril, Amaral Antunes João. “Relembramos que a activista Maria Lurdes para além de detida injustamente neste momento cumpre um castigo interno de vinte dias por prestar declarações com o exterior do estabelecimento prisional. Configurando em mais um atentado a democracia e a liberdade de expressão”, apontam os deputados do PTP.

