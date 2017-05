Reino Unido tem agora Embaixadora Empresarial Portuguesa

Com o intuito de promover a internacionalização das empresas Portuguesas e de captar investimento para Portugal, a NERSANT, a maior Associação Empresarial Regional de Portugal – que conta com quase 2400 empresas associadas – criou a figura honorária do Embaixador Empresarial que atribui a empresários de destaque na diáspora Portuguesa, a missão de promover as empresas Portuguesas no mercado dos Países onde residem.

Desta feita, foi agora assinado um Protocolo de Cooperação entre a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e Patrícia Marcelino, uma da Empresária Portuguesa cuja empresa tem sede em Londres, atribuindo-lhe assim este cargo intitulado de Embaixadora Empresarial do Ribatejo no Reino Unido.

Foi no decorrer de mais uma Edição do Encontro dos Negócios em Português, em Santarém no passado dia 22-24 de Maio, que se realizou-se a conferência “O potencial da Língua Portuguesa no Mundo dos Negócios”, que contou com a presença da Presidente da NERSANT, o Presidente da Comissão Directiva do Alentejo 2020, o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, um representante da AICEP e ainda com dezenas de empresários Portugueses com convicto interesse na internacionalização das suas empresas.

O Secretario de Estado da Internacionalização, Dr. Jorge Costa Oliveira encerrou esta muito participada conferência, cujo painel de oradores foi constituído por empresários de destaque nos mercados onde operam, procedendo à entrega do certificado e da placa comemorativa, selando este acordo de cooperação, onde Patrícia Marcelino – que detém uma empresa de consultadoria em Inglaterra, especializada no apoio à internacionalização de empresas Portuguesas – passará a representar os interesses empresariais do Ribatejo no Mercado do Reino Unido, com o intuito de identificar potenciais oportunidades de negócio para as empresas no mercado do Reino Unido, bem como identificar oportunidades de atracção de investimento para a Região do Ribatejo.