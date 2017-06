Abreu online reconhecida em Porto de Galinhas

A Abreu online foi recentemente reconhecida em Porto de Galinhas, através da Associação de Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) e Porto Galinhas Convention Bureau, com o prémio “Sou Porto de Galinhas”. Este prémio, na categoria de Broker, é mais um reconhecimento do trabalho que a Abreu online tem desenvolvido com o destino.

A representar a Abreu online esteve Felipe Cuadrado, Coordenador de Produtos Brasil no escritório do Rio de Janeiro. “Agradecemos aos nossos parceiros de Porto de Galinhas por toda a parceria e ajuda durante o ano de 2016. Sem eles, esse prémio não seria possível. A distinção surge num momento de crescimento da Abreu online Brasil e motiva-nos a buscar os resultados e alavancar cada vez mais nossas vendas no destino. Agradeço também a AHPG por toda a estrutura e acção na distinção”, frisou.

A iniciativa “Sou Porto de Galinhas” reuniu mais de 300 profissionais nacionais e internacionais para um tour pelos principais atractivos da região e tem como objectivo contribuir para fidelizar os parceiros.

Ao todo, foram entregues 51 prémios em seis categorias: Operador Nacional, Operador Internacional, Incoming, Brokers, OTAs e Clubes de Turismo.