MSC Cruzeiros celebra entrega do MSC Meraviglia

Esta quarta-feira, no estaleiro da STX France em Saint-Nazaire, França, a MSC Cruzeiros recebeu a entrega do MSC Meraviglia. Durante a ‘flag ceremony’, que presta tributo à centenária tradição marítima, o novo navio da companhia recebeu a sua bandeira oficial e bênção de boa sorte. A ‘Flag Ceremony’ contou com a presença do Sr. Emmanuel Macron, Presidente da República Francesa, bem como de altos representantes do governo Francês.

Com uma tonelagem bruta de 171,598 toneladas e capacidade para 5,714 passageiros, o MSC Meraviglia é não só o maior navio alguma vez construído por um armador Europeu – a MSC Cruzeiros – mas também o maior navio a ser entregue em 2017. É também um dos seis novos navios que estão previstos serem entregues entre 2017 e 2020 no âmbito do plano de investimento da companhia, sem precedentes na indústria. Quatro destes seis navios serão construídos pela STX France, reforçando ainda mais uma parceria de longa data que já resultou na produção dos 13 navios da frota MSC Cruzeiros, permitindo à companhia um crescimento de 800% entre 2003 e 2013.

A MSC Cruzeiros, maior companhia de cruzeiros privada do mundo com sede na Suíça e líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, na América do Sul e Sul de África, prevê que o seu investimento total na STX France entre 2003 e 2020, ascenderá a mais de €7 mil milhões, tornando, deste modo, a companhia no investidor privado estrangeiro número um do país (no que respeita a contractos de exportação). Considerando que a construção do MSC Meraviglia necessitou de 1,700 funcionários por mês (mais de 3,000 por mês nos períodos de maiores picos) e nove milhões de horas por colaborador, e que o trabalho de construção suporta uma rede de mais de 400 fornecedores e subcontratados, os efeitos económicos deste investimento tiveram não só amplas repercussões por todo o país, mas também se multiplicaram várias vezes.

Após a sua cerimónia de baptismo, que terá lugar em Le Havre no dia 3 de Junho, o MSC Meraviglia começará a navegar a sua temporada inaugural realizando itinerários pelo Mediterrâneo Ocidental.