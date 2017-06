Presidente da República visita Açores

O Presidente da República inicia hoje uma visita aos Açores, visitando sucessivamente as ilhas do Corvo, Flores, Terceira, Pico, Graciosa, Faial e S. Jorge. O Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve há dias em S. Miguel, voltará a esta ilha e a Sta. Maria depois do Verão.

Programa da Visita

Quinta-feira, 1 de junho

Corvo

14h30 – Chegada do Presidente da República ao Corvo

– Passeio a pé pela Vila do Corvo

15h00 – Encontro com o Presidente do Governo Regional dos Açores

15h30 – Visita à Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira

Flores

18h00 – Visita ao Museu da Fábrica da Baleia do Boqueirão

19h30 – Passagem pelo Miradouro do Portal para avistar o Ilhéu de Monchique

20h00 – Jantar com as forças vivas e os Finalistas do Ensino Secundário da Ilha das Flores na Fajã Grande, Lajes das Flores

Sexta-feira 2 de junho

Terceira

11h30 – Chegada à Terceira – Base Aérea N.º 4

– Honras Militares: Revista e Desfile da Guarda de Honra

12h00 – Visita à Base Aérea N.º 4

13h30 – Almoço com os idosos da Ilha Terceira na Praia da Vitória

15h30 – Encontro com o Presidente da Associação de Municípios da RAA

16h00 – Visita ao Porto Oceânico da Praia da Vitória

19h30 – Jantar oferecido pelo Representante da República

21h30 – Espetáculo musical na Praça Velha – Angra do Heroísmo

Sábado, 3 de junho

Terceira

10h00 – Visita ao Regimento de Guarnição N.º1

10h30 – Início do passeio a pé no Miradouro do Pico das Cruzinhas

12h30 – Sessão de Honra do XIV Congresso Insular das Misericórdias – Auditório do Ramo Grande, Praia da Vitória

Pico

15h00 – Passagem pela Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico – Lajido da Criação Velha, Madalena

16h30 – Visita ao Museu dos Baleeiros – Lajes do Pico

18h30 – Encontro com o líder do PSD/Açores, Duarte Freitas

20h30 – Jantar com as forças vivas da Ilha do Pico no Salão da Filarmónica Liberdade Cais do Pico

Domingo, 4 de junho

Graciosa

13h00 – Almoço com pescadores e forças vivas da Ilha Graciosa no Porto de Pescas da Vila da Praia

15h00 – Visita à fábrica das Queijadas da Graciosa

Faial

17h30 – Visita ao Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores

19h00 – Audiências com os Líderes Parlamentares na ALRAA

– PS, André Bradford

– PSD, Luís Maurício Santos

– CDS-PP, Artur Lima

– BE, Zuraida Soares

– PCP, João Paulo Corvelo, José Decq Mota e Marco Varela

– PPM, Paulo Estêvão

20h30 – Jantar informal com os Líderes Parlamentares da ALRAA

Segunda-feira, 5 de junho

Faial

10h00 – Sessão Solene do Dia da Região

13h00 – Sopas em honra do Divino Espírito Santo

20h00 – Jantar com as forças vivas da Horta, personalidades da Cultura e ligadas ao Mar

21h30 – Concerto da Lira Açoriana no âmbito das Comemorações do Dia da Região

Terça-feira, 6 de junho

Faial

11h00 – Visita ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos

São Jorge

13h30 – Almoço com as forças vivas da Ilha de São Jorge

16h00 – Visita à Uniqueijo – União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de São Jorge