Quarteto Lopes-Graça em palco com a Orquestra Clássica da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira, através da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, apresenta-se em palco no próximo sábado, dia 03 de junho, pelas 18 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

“ A Orquestra Clássica da Madeira convida o Quarteto Lopes-Graça! Com um programa dedicado ao repertório para cordas e quarteto solista e cordas a Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se neste sábado com uma proposta singular e desafiante. Num formato pouco convencional, com um quarteto de cordas solista, o Quarteto Lopes-Graça junta-se à nossa formação sob a batuta do madeirense Luís Andrade”, diz Norberto Gomes, Diretor Artístico.

Afirmado como referência na sua área, “o Quarteto Lopes-Graça, com mais de uma década de existência, tem uma atividade internacional e são uma marca na interpretação de repertório português para esta formação. Um dos ensambles de música de câmara em Portugal a quem mais obras são dedicadas, apresentando-as em primeira audição mundial. Uma temporada recheada de propostas artísticas diferenciadas para um público mais atento e exigente. Este sábado, tocamos especialmente para si. Venha ouvir-nos”, apelou.