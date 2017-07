Presidente da República lamenta a morte de Simone Veil

“Foi com tristeza que tomei conhecimento da morte de Simone Veil. Primeira presidente do Parlamento Europeu eleito, em 1979, Simone Veil teve uma notável carreira política no seu país, mas é sobretudo como espírito livre, amante da liberdade e visionária de uma União Europeia ambiciosa e generosa, que a posteridade a deverá recordar.

Já imortalizada pela Academia Francesa, da sua vida empenhada e profícua é indissociável o seu contacto direto com o terror absoluto, sobrevivente que foi do campo de Auschwitz-Birkenau, onde perdeu pai, mãe e irmã.

Tinha uma relação duradoura e profunda com Portugal, país que admirava, orgulhando-se do seu papel como curadora da Fundação Champalimaud. Apresento à família e ao povo francês as minhas sinceras condolências.

Marcelo Rebelo de Sousa”