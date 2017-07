Madeira com menos desempregados inscritos no IEM

O número total de inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no final de junho, fixou-se nos 17.681 indivíduos, representando um recuo de 3,4% e 16,1%, respetivamente, face ao mês anterior e período homólogo.

“O desemprego registado apresenta-se ao nível mais baixo dos últimos cinco anos e 8 meses, sendo inferior ao registado em outubro de 2011 (17.831 inscritos)”, destaca o IEM.

O IEM revela, ainda, que “4.241 inscritos reingressaram no mercado de trabalho no decurso do 1º semestre do ano, correspondendo a um acréscimo de 2,8% e 14,3% em relação ao mesmo período de 2016 e 2015, respetivamente”.