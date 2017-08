Sorbos: a palhinha biodegradável e comestível

90% dos resíduos no mar são plástico e seus derivados. Quando falamos em palhinhas, falamos de uma vida útil de 4 minutos e de mais de 400 anos para se decomporem.

A Bee Iellow é o representante para Portugal da primeira palhinha biodegradável do mercado, além de biodegradável ela é também comestível, aromatizada e personalizável.

Atualmente, são produzidas mais de 500 milhões de palhinhas de plástico todos os dias. Usadas em bebidas de todos os tipos, desde sumos até cocktails com álcool. No entanto, estas palhinhas representam danos ambientais significativos por as suas componentes levarem muitos anos para se decompor na natureza.

Sorbos é a primeira palhinha comestível e aromatizada do mercado. É um produto único no mundo e o grande potencial que tem este produto é que é um sólido que em contacto com o líquido em nenhum momento se desfaz, não deixa migrar a cor ou sabor e mantém-se rígida em média 20m em bebidas naturais e até 45m em bebidas frias. “Este é poder e o valor acrescido que temos com o nosso produto que levou mais de um ano a desenvolver com engenheiros alimentares e a Universidade de Barcelona, mas entre a ideia e o produto que vos apresento vão cerca de 4 anos”.

A Sorbos divide-se em duas grandes bases, em primeiro o valor acrescido para o mundo da restauração e em segundo o tema da sustentabilidade. “Desde o início ao fim do processo não geramos nenhum resíduo que não seja biodegradável, 100% reciclável ou neste caso comestível. Por isso criamos sinergias através do tema da sustentabilidade ambiental, através do problema dos plásticos no mar, dos microplásticos e ao mesmo tempo criando consciência do mesmo junto dos consumidores seja porque sofrem diretamente com isso como quem gosta de estar na praia, praticar surf, fazer pesca, etc., e por outro lado os que estando longe ou por não gostarem já começam a encontrar microplásticos no na refeição, seja ela peixe ou mesmo o sal marinho”.