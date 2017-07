Judocas Portugueses terminam participação individual no FOJE 2017

Portugal terminou esta sexta-feira a participação individual no Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE) – Gyor 2017. Manuel Rodrigues conquistou a Medalha de Bronze numa prova que envolveu 326 Judocas de 47 países.

Manuel Rodrigues, na categoria -73 kg, foi o grande destaque do Judo Nacional na edição deste ano. O Judoca começou a competição da melhor forma ao derrotar o ucraniano Serhii Vostrenkov por ‘wazari’ em período de ‘ponto de ouro’. Esteve imparável no seu caminho até à meia-final, eliminando o estónio Ralf Stiven Viru por ‘ippon’ e o búlgaro Dobromir Kalisterski, novamente com um ‘wazari’ no ‘ponto de ouro’. Na meia-final da prova, teve pela frente o russo e vice-campeão da Taça da Europa de Cadetes realizada em Coimbra este ano – Daniil Matveev. Apesar do equilíbrio visível ao longo do combate, a vitória acabou por escapar ao jovem português. Acabou a sorrir com a conquista da Medalha de Bronze, após derrotar o checo Mikulas Mesko.

Joana Crisóstomo também se destacou, revelando o seu potencial ao alcançar um honroso 7º lugar. A jovem lusa somou 3 vitórias ao longo do seu percurso, cedendo apenas perante a vencedora da prova – Mariam Tchanturia (nos quartos de final) e a italiana Elisa Toniolo (nas repescagens).

Esta sexta-feira, Ana Oliveira foi a última judoca portuguesa a entrar em competição, mas não conseguiu superar a sua primeira adversária – Cheyenne Schneider, da Alemanha.

Amanhã, sábado, realiza-se a prova por equipas.

Este Festival é realizado a cada dois anos para os jovens atletas de 50 países membros da associação de Comités Olímpicos Europeus. A competição é composta por sete modalidades individuais e mais três coletivas: Atletismo, Canoagem, Ciclismo, Ginástica Artística, Judo, Natação, Ténis, Voleibol, Basquetebol e Andebol.

A Missão Portuguesa é composta por 53 atletas, entre os quais 10 judocas:Andreia Loureiro (-52 kg), Mafalda Ezequiel (-57 kg), Joana Crisóstomo (-63 kg), Ana Oliveira (-70 kg), Bernardo Ribeiro (-50 kg), Daniel Santos (-55 kg),André Cravo (-60 kg), Gonçalo Lopes (-66 kg), Manuel Rodrigues (-73 kg) e Vicente Rovira (-81 kg) que são acompanhados pelo Chefe de Equipa – António Saraiva e pelo Treinador – Pedro Pratas.