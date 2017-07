Vodafone Portugal leva 4G para os túneis da Região Autónoma da Madeira

A Vodafone Portugal concluiu mais uma etapa do ambicioso projeto de reforço contínuo de cobertura e capacidade da sua rede móvel de última geração, materializando o compromisso de entregar o melhor serviço em qualquer zona do País, de norte a sul, passando pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Uma das componentes deste projeto permitiu levar a tecnologia 4G para os túneis rodoviários da Região Autónoma da Madeira (RAM).

A iniciativa abrange o reforço da tecnologia 2G e a implementação das redes 3G e 4G nos túneis rodoviários da RAM, num total de 30 km, possibilitando agora a transmissão rápida e eficiente de voz e dados móveis onde antes só havia voz.

Os túneis integram dezenas de locais públicos e Clientes da RAM abrangidos pelo projeto, onde se incluem parques de estacionamentos, centros comerciais, hotéis e restaurantes. Com este investimento a Vodafone reforça a qualidade do seu serviço, proporcionando aos habitantes da Região Autónoma da Madeira e ao elevado fluxo de turistas do arquipélago uma ainda melhor experiência de comunicação, ao mesmo tempo que contribui para a melhoria das condições de segurança nas zonas intervencionadas.

“Para continuar a garantir um serviço de excelência aos seus Clientes, a Vodafone tem em marcha um projeto verdadeiramente transformacional de expansão e modernização das suas infraestruturas de redes fixa e móvel de última geração para chegar a todas as zonas do País. Este projeto, em particular o reforço de rede efetuado nos túneis, atesta, uma vez mais, a aposta estratégica da Vodafone no desenvolvimento do País a uma só velocidade, contribuindo para reduzir eventuais efeitos de insularidade e/ou interioridade e promover a coesão territorial”, afirma João Nascimento, responsável pela área de Tecnologia da Vodafone Portugal.