Roquelino promete nova forma de fazer política virada para o bem-estar da população e sem animosidades

O candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz falava, nesta sexta-feira, após a entrega de listas dos candidatos pelo PSD, partido que concorre a todos os órgãos autárquicos do concelho, que o principal objetivo da sua candidatura é ser útil e capaz de dinamizar uma nova forma de fazer política autárquica em Santa Cruz. Virada para o bem-estar e progresso dos munícipes e sem animosidades.

Roquelino Ornelas sublinhou que “a entrega das listas em tribunal é o cumprimento de um formalismo, de um requisito legal muito importante”, mas que o principal trabalho começa agora. Sendo assim, exorta: “cabe-nos trabalhar, todos juntos, para apresentar ao eleitorado as nossas propostas que visam uma nova dinâmica para este município”.

“Em democracia é assim. Cabe aos eleitores decidir e estamos certos que os eleitores das cinco freguesias do Concelho vão entender que está na altura de nova forma de governar o concelho”, disse, ainda, mostrando-se confiante de que os santacruzenses vão compreender e aderir ao projeto social-democrata.

Roquelino Ornelas sublinha que as propostas da equipa social-democrata estão a ser definidas em função do perfil do concelho. “Um concelho com enorme potencial económico, uma particular articulação entre o mundo rural e o urbano e uma população jovem. Recordo que temos a segunda mais alta taxa de natalidade da Região e a segunda mais baixa de envelhecimento”, enfatiza.

“Queremos satisfazer os munícipes e os visitantes, oferecendo condições de bem-estar, de crescimento e progresso em harmonia com todos. Numa política de proximidade e sem animosidades de qualquer ordem”, releva.

Reforçando essa forma diferente de fazer política, complementa: “somos um conjunto de pessoas com diversas experiências profissionais, estreantes nestas lides mas com um firme propósito de dar o nosso melhor pelo bem-estar de todos. As famílias, os empresários as instituições e associações podem confiar em nós”.

“Queremos ser úteis e capazes de dinamizar uma forma nova de fazer política autárquica em Santa Cruz.”