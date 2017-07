Estados Unidos interceptam míssil balístico de médio alcance

Os Estados Unidos interceptaram com êxito, no domingo, um míssil balístico de médio alcance. O teste surge na sequência da tensão com a Coreia do Norte, que lançou na sexta-feira um novo míssil intercontinental, capaz de atingir território norte-americano.

Foi de um avião C17, sobre o Pacífico, que foi lançado um míssil que acabou por ser detectado, seguido e interceptado pelo sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), baseado no Alasca, precisou a agência encarregada da luta antimísseis (MDA).

Também no domingo, recorde-se, dois bombardeiros supersónicos B-1 norte-americanos sobrevoaram a península coreana numa demonstração de força para a Coreia do Norte. Os dois aparelhos foram escoltados por caças sul-coreanos.

A missão foi uma resposta aos testes de dois mísseis intercontinentais pela Coreia do Norte, realizados este mês. Parte dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles e Chicago, estarão agora ao alcance das armas do regime comunista.