Navio hidrográfico D. Carlos I mapeia o mar dos Açores

O navio hidrográfico D. Carlos I continua, no âmbito da missão de mapeamento do mar dos Açores, os levantamentos hidrográficos no Arquipélago do Açores.

O navio permanece, desde o dia 24 de julho, a oeste da Ilha de S. Miguel a efetuar a aquisição de dados relativos aos valores de profundidade do mar na região, e a apoiar a equipa da Brigada Hidrográfica embarcada.

Esta equipa, a trabalhar numa embarcação de sondagem projetada a partir do navio, encontra-se a efetuar um levantamento hidrográfico em fundos de baixa profundidades, numa área entre a Ponta da Ferraria e os Mosteiros.

Os trabalhos estão a ser acompanhados por uma equipa de 5 investigadores e alunos do Departamento de Biologia da Universidade dos Açores.