Continuam as buscas pelo pescador desaparecido no mar do Porto da Cruz

De acordo com um comunicado emitido pela Capitania do Funchal, continuam as operações de busca para a localização do pescador lúdico desaparecido no Porto da Cruz, na madrugada do último domingo, dia 30 de julho.

As buscas efetuadas por mar voltaram a cobrir toda a orla costeira desde a Ponta do Clérigo até ao Ilhéu do Farol da Ponta de São Lourenço, envolvendo meios da Autoridade Marítima, da Polícia Marítima e da Associação Madeirense para o Socorro no Mar – Sanas Madeira, designadamente a embarcação semi-regída “Praia Dourada” e uma moto de salvamento marítimo “M524” da Capitania do Porto do Funchal, bem como a embarcação Sanas 103 da Sanas Madeira.

As buscas por terra foram centradas no local onde o pescador terá desaparecido, envolvendo um agente da Polícia Marítima do Comando-local do Funchal.

Não tendo sido encontradas mais evidências da eventual localização do pescador lúdico desaparecido, está prevista a continuação das buscas na orla costeira com caráter não permanente, concentrando o esforço nas zonas onde existem evidências da confluência de objetos provenientes da ação das correntes marítimas.