Dois detidos por crime de tráfico de estupefacientes no Funchal

A Policia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, deteve dois homens, de 22 e 24 anos de idade, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções, em flagrante delito, aconteceram na zona de Ponta do Sol, na sequência de buscas domiciliárias realizadas em cumprimento de mandados Judiciais e foram realizadas no âmbito do mesmo inquérito que levou à detenção de seis outros indivíduos ocorrida no passado mês de julho.

Durante as bucas foram aprendidas mais de cento e quarenta doses individuais de haxixe e MDMA, vinte e cinco micro selos de LSD, dinheiro, telemóveis, instrumentos de corte e balança de precisão.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciais que decretaram a sujeição de um a prisão preventiva e o outro a apresentações periódicas às autoridades policiais.