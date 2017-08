“Funchal tem a obrigação de ter qualidade nas águas balneares”

A CDU promoveu, esta quinta-feira, uma iniciativa política sobre a qualidade da água do mar e balnear, à entrada do Complexo Balnear do Lido.

Edgar Silva apontou que “os problemas na qualidade das águas do mar fizeram cair a Bandeira Azul no Lido e no Gorgulho. É uma vergonha para a cidade do Funchal e para a Região Autónoma da Madeira”. Sublinhou ainda que “a Câmara Municipal do Funchal e o Governo Regional não são capazes, nem competentes para defender a qualidade ambiental e a excelência das águas do mar.

O facto de existirem descargas de esgotos para o mar, os repetidos derrames de águas residuais, cada uma das fontes de contaminação do mar, para além do problema de saúde pública, atentam contra os direitos ambientais das populações e contra a economia regional”.

Nesta iniciativa Edgar Silva afirmou: «Ao Governo Regional exigimos acção para que a Região tenha um mar limpo. À Câmara Municipal do Funchal exigimos acção, para que a cidade tenha qualidade nas águas balneares. A gravidade da contaminação do mar não pode ficar impune. Nas próximas eleições é preciso castigar, através do voto, os responsáveis por esta situação, sejam os do PSD no Governo, sejam os da Câmara de Paulo Cafôfo».