A Ordem dos Psicólogos Portugueses organiza as II Jornadas de Boas Práticas em Locais de Trabalho Saudáveis, no próximo dia 7 de Setembro, das 9h30 às 18h, no auditório da Sede da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

