MSC Seaview realizará a sua temporada inaugural no Verão 2018

A MSC Cruzeiros, maior companhia de cruzeiros privada do mundo com sede na Suíça e líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, e na América do Sul, e a FINCANTIERI, herdeira da grande tradição de construção naval italiana e um dos maiores grupos de construção naval no mundo, celebraram hoje o float out do MSC Seaview. A cerimónia decorreu no estaleiro de Monfalcone em Itália, onde o navio está a ser construído.

O MSC Seaview é segundo navio da geração Seaside da MSC Cruzeiros, inspirado num protótipo altamente inovador criado para aproximar os hóspedes do mar como nunca antes e adequado a climas quentes para uma melhor experiência de cruzeiro única ao sol e no mar. O navio será entregue em Junho de 2018, apenas seis meses após o MSC Seaside começar a navegar em Dezembro de 2017, realizando a sua primeira Grand Voyage de Trieste, Itália, para Miami, EUA, no dia 1 de Dezembro deste ano.

O MSC Seaview estará a realizar a sua temporada inaugural no Verão 2018 pelo Mediterrâneo, oferecendo aos turistas a oportunidade de conhecerem as pérolas da região a bordo de um navio de cruzeiro como nunca. Os hóspedes terão a possibilidade de descobrir sete magníficos portos diferentes, de quatro países, e tudo sem terem de desfazer a mala – Génova, Nápoles, Messina, Valetta, Barcelona e Marselha.

Após a sua temporada inaugural, o navio seguirá o sol até ao Brasil e ao hemisfério Sul para a temporada de inverno 2018-2019, disponibilizando um itinerário com escalas em Santos, Ilha Grande, Búzios, Porto Belo e Camboriú.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman da MSC Cruises, afirmou que: “O float out do MSC Seaview representa mais um marco importante na expansão da nossa frota. Este navio faz parte de um plano de investimento a dez anos que até 2020 permitirá a entrega de seis novos navios.”

“Na MSC Cruzeiros, estamos verdadeiramente na vanguarda com o design dos nossos navios, na medida em que cada nova classe de novos navios tem como principal objectivo ir ao encontro das necessidades dos viajantes de diferentes idades, segmentos e desejos de férias. Em particular com o MSC Seaview, a nossa visão inspirou-se na nossa paixão pelo mar e vamos poder proporcionar aos viajantes que procuram os elementos clássicos das férias – sol e mar – uma experiência única e completa com um nível superior, completamente abrangente e em total interação com o mar, mesmo enquanto se encontram a navegar.”

“Neste momento somos já a companhia de cruzeiros líder no Mediterrâneo e na Europa e o facto de posicionarmos o MSC Seaview nesta região chave ajudar-nos-á a ultrapassar horizontes, colocando um dos mais inovadores navios numa área onde estamos profundamente dedicados e que é um pilar do nosso negócio”, conclui Pierfrancesco Vago.

Giuseppe Bono, CEO da Fincantieri, afirmou que: “O MSC Seaview é um desafio que a Fincantieri se orgulha de realizar com sucesso, como ficou demonstrado no grande marco alcançado hoje. É um navio espectacular, o segundo de uma nova geração que está a testar todas as nossas melhores capacidades técnicas e de coordenação, considerando que este float out acontece a menos de nove meses de distância da entrega do protótipo que inicia esta nova classe de navios, o MSC Seaside. Este dois magníficos navios exigem um verdadeiro esforço e o nosso Grupo vai entregá-los de modo a atender às altas expectativas do armador no que respeita à credibilidade e à qualidade de produto.”

O Float Out é um marco fundamental na construção de um navio, pois é o momento em que a doca seca é inundada e o navio é movido para uma doca molhada, onde entrará na sua fase final de construção. O exterior do navio já se encontra completo e os trabalhos continuarão para completar o interior do navio, equipamentos e instalações.

Com 323 metros de comprimento e uma tonelagem bruta de 154,000 toneladas, o navio terá uma capacidade máxima para 5,179 passageiros. O MSC Seaview é o segundo de dois navios idênticos da classe Seaside. O seu navio irmão – o MSC Seaside – será entregue no final de Novembro deste ano.

O MSC Seaview será o terceiro navio de próxima geração a ser entregue em apenas 12 meses, seguindo o MSC Meraviglia (Junho de 2017) e o MSC Seaside (Dezembro de 2017).