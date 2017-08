Apoio no socorro a vítimas de acidente rodoviário

A Unidade de Intervenção, através da 4ª Companhia do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, prestou, no dia 23 de agosto, os primeiros socorros a um casal com cerca de 40 anos, vítimas de um acidente de viação de um motociclo, na província de Lobios – Espanha, após a ambulância que iria prestar os primeiros socorros ter igualmente sofrido um acidente de viação.

No âmbito de uma ação de patrulhamento próximo da fronteira espanhola, os militares tiveram conhecimento que teria ocorrido um acidente de viação com vítimas, a cerca de 1,5 quilómetros no interior do país vizinho, tendo os militares acorrido de imediato ao local, prestado os primeiros socorros às vítimas e transportado ainda na viatura da GNR, elementos do helicóptero de Emergência Médica de Espanha “061” para junto do local do acidente, visto terem aterrado num local distante do sinistro.

Após as vítimas estarem estabilizadas, os militares abriram um corredor de circulação para que fossem evacuadas para uma unidade hospitalar em Espanha.