‘Açores são exemplo de crescimento turístico de forma sustentada’

O Diretor Regional do Turismo afirmou, em São Miguel, que os Açores são “claramente” um exemplo de destino turístico onde o crescimento se tem verificado de forma sustentada, destacando o seu desenvolvimento desde 2014 através de um trabalho conjunto entre o Governo dos Açores e as entidades privadas.

Filipe Macedo, que falava sexta-feira, no Porto Formoso, num debate sobre ‘Turismo e Sustentabilidade’, no âmbito do Azores Burning Summer, frisou que “a sustentabilidade tem que ser vista sob três pilares e o Governo dos Açores tem atuado sobre esses três pilares”, destacando o desenvolvimento económico e as questões ambientais e sociais.

O Governo Regional, segundo Filipe Macedo, tem criado um conjunto de apoios aos agentes privados que “potencia o desenvolvimento de empresas e a criação de produtos”, ao mesmo tempo que está num processo de revisão e implementação de “programas de gestão de ordenamento”.

Por outro lado, salientou que existe “a preocupação de garantir um enfoque na formação profissional, seja inicial, contínua ou de pessoas que queiram entrar para o setor”, colocando o “turismo na ordem do dia”.

O Diretor Regional frisou ainda a importância da “educação para o turismo através das novas gerações, de forma a permitir que a sustentabilidade do turismo seja uma estratégia de desenvolvimento económico e social para a Região e traga benefícios para as pessoas, nomeadamente ao nível do emprego”.

“Todas estas ações garantem o desenvolvimento económico que se pretende e também a proteção do património ambiental, sejam medidas preventivas, sejam medidas que tenham que ver com correções de desequilíbrios”, salientou Filipe Macedo.