Bruno Oliveira na Baja TT Idanha-a-Nova

Bruno Oliveira, o piloto apoiado pelas Termas da Ferraria, vai disputar a Baja TT Idanha-a-Nova, terceira etapa do Desafio Total Mazda e quarta e penúltima jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que, após a sua habitual paragem de verão, regressa às pistas beirãs.

A dupla Bruno Oliveira / Paulo Marques, aos comandos de uma Mazda Proto, foi forçada a abandonar a Baja TT do Pinhal quando ocupava a terceira posição do Desafio, lugar que atualmente ocupa nesta competição monomarca.

O piloto dos Açores, que foi o vencedor da primeira edição do Desafio Total Mazda em 2008 e que conquistou a segunda posição na prova de abertura disputada em Reguengos de Monsaraz, salienta a importância de alcançar um bom resultado nesta que é também a penúltima jornada do CNTT. “Estávamos em terceiro lugar e oitavo da geral no final da primeira etapa da Baja TT do Pinhal, mas na ligação para a segunda volta, o motor partiu e tivemos de abandonar a corrida. Regressamos muito motivados para esta prova. Como sempre o nosso objetivo é, não só ter uma boa prestação desportiva, mas fundamentalmente promover as Termas da Ferraria, em S. Miguel, nos Açores, como um espaço privilegiado que o Arquipélago tem para oferecer enquanto destino turístico.

A Baja TT Idanha-a-Nova arranca na sexta-feira com uma dupla passagem pelo prólogo de 6,81km’s disputado na Sra. Do Almortão. Na manhã de Sábado os pilotos terão de cumprir um troço de 141,80km’s cronometrados com início e fim em Idanha, com passagem em Rosmaninhal. Da parte da tarde está reservado um setor seletivo de 188,85Km’s que cruzará Idanha e Penamacor e que terminará em Zebreira.