Nas bancas a edição 928 do Tribuna da Madeira

Promessas marcam ‘luta’ de Cafôfo e Rubina

A troca de palavras na corrida à presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem subido de tom, principalmente entre dois dos candidatos: Paulo Cafôfo e Rubina Leal. Acusada de não conseguir chegar à sociedade civil, a cabeça-de-lista do PSD responde com “provas dadas, currículo, competência e experiência autárquica”. É no campo das promessas que a campanha mais se destaca. Rubina aposta no social, Cafôfo quer melhorar projecto iniciado em 2013.

“esterilização em massa é a solução”

A presidente e fundadora da Associação ANIMAD, Natália Vieira, defende que “a Madeira precisa urgentemente de uma campanha de esterilização animal gratuita para toda a ilha, seguida de imediato do registo e identificação através do chip”. A mesma denuncia também que “a grande maioria da população madeirense não respeita os animais ou não se interessa pelo assunto”.

“Autonomia pode ser de grande utilidade para a Educação”

Iremos promover uma campanha em parceria com a nossa Federação, a FENPROF,

cujo lema é “Valorizar a Educação e os seus profissionais – 2017-2018: tempo de resolver problemas”, que acentuará a luta pela dignificação da carreira docente.

Donativos para vítimas dos incêndios suscitam polémica

Os presidentes das Câmaras Municipais de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos desconfiam que donativos às vítimas dos incêndios possam ter sido desviados. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, já pediu que sejam dadas explicações. O Governo da República diz que recebeu cerca de dois milhões de euros.

22% tencionam recorrer a apoio ao estudo

O recurso a apoio extra escolar é considerado por 22% dos inquiridos pelo estudo do Observador Cetelem «Regresso às Aulas 2017». Enquanto 45% dos portugueses asseguram que não recorrerão a essa forma de suporte para os seus filhos, o recurso a familiares, aos ATL e aos centros de estudo são equacionados por cerca de 1/5 dos portugueses.

Funchal homenageia Príncipe Alberto I do Mónaco

A Câmara do Funchal decidiu atribuir o nome do Príncipe Alberto I do Mónaco a um largo na zona do Lido. A cerimónia de descerramento da placa contou com a presença do príncipe Alberto II do Mónaco, que se encontra de visita à Madeira.

Quercus quer saber como está o amianto nas escolas

O arranque do ano letivo 2017/2018, nesta sexta-feira, 8 de setembro, levou a Quercus a questionar o Ministro da Educação sobre a situação atual do amianto nas 2.662 escolas sob sua gestão.

Quinta do Bill festejam três décadas de carreira

A Quinta do Bill volta à Madeira, depois de em julho passado ter atuado na Mostra Gastronómica de Santana. O concerto terá lugar amanhã, pelas 22h30, em Câmara de Lobos, na Festa das Vindimas do Estreito. Em outubro, a banda irá levar a tour dos 30 anos também a Espanha.