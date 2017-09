Seleção Nacional de Futsal joga no Bairro do Casal da Mira

A Equipa das Quinas vai defrontar na próxima segunda-feira (11 de setembro), pelas 18h, os vencedores do passatempo “Seleção no meu Bairro”, promovido pela FPF e Sport Zone.

A Seleção Nacional de Futsal, que vai realizar o primeiro estágio da época tendo em vista a sua participação Campeonato da Europa Eslovénia-2018, vai jogar diante de uma equipa de jovens do bairro do Casal da Mira – pertencente ao projeto de intervenção social Loja Mira Jovem.e6g – que venceu o passatempo “Seleção no meu Bairro”, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol e a Sport Zone.

Com a colaboração da Câmara Municipal da Amadora e da Junta de Freguesia de Encosta do Sol, esta ação vai contar com várias atividades promovidas pela FPF e pela Sport Zone a partir das 15h, de forma a envolver os jovens e a comunidade. A apresentação está agendada para as 17h30, seguida do jogo, a partir das 18h.

A iniciativa vai contar com a presença dos jogadores e equipa técnica da Seleção Nacional de Futsal, Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, Nuno Moura, diretor de marketing da FPF, Mónica Pimentel, diretora de marketing da Sport Zone, Carla Tavares, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Armando Domingos, Presidente da Junta de Freguesia da Encosta do Sol, e Eduardo Vilaça, Presidente da Direção da Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem.

Fonte: www.fpf.pt