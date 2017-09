O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, em audiência no Palácio de Belém, a Direção da Ordem dos Médicos.

A Ordem dos Médicos tem âmbito nacional, com a sua sede em Lisboa. Está organizada em três secções regionais – Norte, Centro e Sul, incluindo as Regiões Autónomas – com sede, respectivamente, no Porto, Coimbra e Lisboa.