O Professor Jorge está de regresso e para celebrar o Outono traz-nos o tema “Sementes de Outono”.

Jorge Courela é músico, educador musical e autor dos livros e álbuns, “As Canções do Professor Jorge“, “Zé Maria Catatua” e “Capitão Miau Miau”, que têm encantado tantas crianças.

“As Canções do Professor Jorge” é um trabalho temático em que as canções acompanham as principais datas festivas e que são comemoradas pelas escolas.