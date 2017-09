O Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura acompanha hoje, a partir das 20h30, na Ilha do Porto Santo, a encenação do Desembarque de Cristóvão Colombo e o Cortejo Histórico de recepção, momentos altos que marcam a Abertura Oficial do Festival Colombo 2017.

Durante 3 dias, a Ilha do Porto Santo recua no tempo para prestar homenagem a Cristóvão Colombo, num ambiente de grande animação que promete surpreender tanto turistas quanto residentes.