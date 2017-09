Detenção de homem suspeito de violação

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem, de 27 anos de idade, pela presumível prática do crime de violação, de que foi vitima uma mulher, de 26 anos de idade.

Os factos ocorreram no concelho de Vila Franca do Campo, tendo-se o autor aproveitado da confiança que tinha com a vitima, em razão de um relacionamento anterior que mantiveram, para a atrair a um local isolado, onde a veio a agredir e violar.

O detido, trabalhador da construção civil, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.