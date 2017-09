Criança colhida mortalmente por comboio na Guarda

Uma criança foi hoje colhida mortalmente por um comboio no apeadeiro de Sobral da Serra, na Guarda, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O acidente ocorreu pelas 13h30, na Linha da Beira Alta, e a vítima é uma criança que aparenta ter cerca de “dois anos e meio”. A criança foi colhida pelo comboio Intercidades que saiu da Guarda e tinha como destino Lisboa.

Fonte do Comando Territorial da Guarda da GNR disse que as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento da criança estão a ser investigadas pelas autoridades policiais. No local do acidente estiveram, além de elementos da GNR, oito homens e três viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda.