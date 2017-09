O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente sexta-feira (22 de setembro), pelas 18h30, na sessão de abertura do Encontro Regional de Associações Juvenis e Estudantis, que terá lugar no Four Views Baía.

Esta iniciativa da SRE, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, contará com a presença do Secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo.