Nesta edição

Na edição desta semana do Semanário Tribuna da Madeira pode-se ler uma entrevista com o presidente da Câmara do Funchal, e candidato a novo mandato, Paulo Cafôfo. Nesta entrevista, o autarca rebate as críticas que trabalha para a ‘imagem’ e diz que, ao contrário do que existia no passado, há na Câmara do Funchal uma postura democrática de diálogo. Refere ainda que a autarquia está disponível para um encontro de contas com o Governo Regional em relação às dívidas. A edição 930 aborda outros assuntos tais como sobre a comunidade LGBT em que Cristina Gouveia, coordenadora da delegação da Madeira da Associação Abraço, lamenta o facto de haver algumas famílias que não apoiam os seus familiares infetados pelo VIH/SIDA.

Viticultores da Madeira ponderam abandonar a viticultura, Académicos debatem a retórica nas sociedades contemporâneas, Atuação em Rede entre as instituições potencia qualidade, são outros temas a ler no «Tribuna».