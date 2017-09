Unidade de Ação Fiscal assinalou nono aniversário

A Unidade de Ação Fiscal celebrou ontem, dia 21 de setembro, o seu nono aniversário, também conhecido por Dia da Unidade.

A data foi assinalada numa cerimónia militar, presidida pela Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Doutora Isabel Oneto, onde foram impostas condecorações e homenageados os militares mortos no cumprimento da missão.

Depois de prestadas as honras militares regulamentares, no Cais da Rocha de Conde de Óbidos em Lisboa, foram feitas alocuções pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Manuel Mateus Costa da Silva Couto e pelo Comandante de Unidade, Coronel Armando Magalhães Pereira, tendo encerrado com o desfile das Forças em Parada.

Em termos operacionais destaca-se no último ano: Mais de 80 milhões de cigarros apreendidos; Cerca de 64 toneladas de folha de tabaco apreendidas; Cerca de 5 mil processos concluídos, relacionados com ilícitos criminais e contraordenacionais; Deteção de uma fraude tributária superior a 144 milhões de euros, resultante dos ilícitos criminais de natureza tributária em investigação; Deteção de cerca de 18 mil infrações, destacando-se as do âmbito do regime de bens em circulação, do imposto sobre veículos e dos impostos especiais sobre o consumo.