“Cantão e a Rota Marítima da Seda” chega a Évora

O Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, recebe, até ao próximo dia 31 de dezembro, a exposição “Cantão e a Rota Marítima da Seda”. A referida mostra tem como propósito revelar ao público português peças originais do Museu da cidade de Cantão, que comprovam as relações multisseculares com a Europa e Portugal através da rota marítima da seda.

Trata-se da primeira vez que um museu chinês é autorizado pelo governo chinês a enviar, para Portugal, um acervo desta importância histórica, com peças originais – entre elas, algumas recolhidas de escavações arqueológicos em túmulos de antigas dinastias chinesas.

Esta iniciativa resulta da parceria entre o Observatório da China com o Museu de Guangzhou, a Direção Regional de Cultura do Alentejo/ Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e a Câmara Municipal de Évora, contando com o apoio da Embaixada da República Popular da China, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e o Turismo do Alentejo – ERT.