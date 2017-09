Ana Moura passa pelos Coliseus em outubro

A Tour de “Moura” já passou por três continentes e encontra-se próxima de atingir a marca de 100 espetáculos. Em 2017 Ana Moura continua a levar o seu mais recente álbum a territórios de referência, como é o caso do Brasil. O ano ficará também marcado pela sua participação como convidada especial no concerto de Andrea Bocelli, para uma plateia esgotada na MEO Arena, no passado mês de março.

“Moura” é o sexto disco de originais editado por Ana Moura e já atingiu a 3ª platina. “Desfado”, o seu antecessor, conta com 6 platinas. Desde 2013 que a artista não atua em nome próprio no Coliseu dos Recreios, tendo agendado para 14 de outubro o regresso muito aguardado.

O Coliseu do Porto recebe também Ana Moura a 28 de outubro, após duas noites esgotadas em abril de 2016, em que gravou o concerto lançado na reedição do último álbum.