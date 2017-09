6 detidos por detenção de armas proibidas

Shares

O Comando Territorial da Guarda, através do Destacamento Territorial da Guarda, deteve ontem, dia 25 setembro, na área de serviço da A25 em Celorico da Beira, seis homens, dois franceses, dois portugueses, um espanhol e um alemão, com idades compreendidas entre os 51 e os 71 anos, por detenção ou tráfico de armas proibidas.

No âmbito de uma operação de prevenção da criminalidade geral com incidência no transporte de armas e estupefacientes foi apreendido: Uma caçadeira; Uma arma elétrica dissimulada em lanterna; Cinco aerossóis de defesa; 11 cartuchos.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e, após primeiro interrogatório judicial, sujeitos a termo de identidade e residência.