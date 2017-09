Nacional sagra-se vice-campeão no Interclubes

Shares

A equipa de padel do CD Nacional esteve em bom plano na final four do campeonato Interclubes 2017, que se realizou, no passado fim de semana, nos campos dos Jardins Panorâmicos, sagrando-se vice-campeã.

No primeiro jogo, vitória clara por 4-1 diante do Ludens, atirando a decisão do título para a partida diante de Os Profetas.

Apesar da excelente réplica dada pela equipa alvinegra, o resultado final acabou por ser favorável a Os Profetas, por tangencial 3-2.