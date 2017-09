Governo dos Açores redistribui quota adicional de 34 toneladas de goraz

Shares

A Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, após audição das associações representativas do setor da pesca, decidiu redistribuir a quota adicional de 34 toneladas de goraz disponível para este ano, utilizando a chave de repartição da quota de goraz por ilha.

A portaria publicada hoje em Jornal Oficial surge no seguimento do Regulamento de Execução (UE) da Comissão de 25 de setembro de 2017, que adiciona às quotas de pesca para este ano quantidades não consumidas de quota em anos anteriores. No total, os Açores passaram a dispor de 541 toneladas de goraz para este ano.

As 34 toneladas adicionais de quota de goraz serão consumidas pela frota açoriana durante o último trimestre do ano, altura em que esta espécie atinge valores mais elevados na primeira venda em lota.