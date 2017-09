Shares

Está a decorrer a 22ª Campanha de recolha de radiografias, com o nome “22ª edição da Campanha de Reciclagem de RX dá nova vida às radiografias”, promovida pela AMI, à qual aderiu o Distrito 115 Centro Sul do Lions Clubs.

Conforme informa a AMI – ”Ao longo dos 21 anos desta campanha, já recolhemos quase 1.600 toneladas de radiografias. Para além de proteger o ambiente evitando a sua deposição no lixo, a prata retirada da película é reintroduzida no mercado de matérias-primas. Todos os anos, esta campanha gera fundos suficientes para financiar um dos 16 equipamentos e respostas sociais da AMI em Portugal.“

Por cá, solicita-se “a todos os Companheiros e Companheiras que participem ativamente nesta campanha humanitária recolhendo o máximo de radiografias, designadamente junto dos amigos e conhecidos”.

A entrega poderá ser feita na sede do Lions Clube do Funchal na próxima terça-feira, dia 3/10/2017, entre as 17 e as 20 horas, para receber as radiografias, que serão posteriormente entregues à AMI, aqui no Funchal.