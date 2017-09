Leal apelou ao voto para “o futuro da cidade”

Shares

A candidata do PSD ao Funchal, Rubina Leal, deixou a mensagem, no jantar comício da candidatura realizado esta quinta-feira, no Madeira Tecnopolo, que pretende “uma Cidade para todos e não só para alguns. Um único Funchal, e não duas cidades. Uma Cidade que trate todos por igual, e que dê oportunidades aos que mais precisam e aos mais vulneráveis. Uma Cidade que imprima dinâmica no comércio e que tenha os olhos postos no futuro”.

No seu discurso, Rubina Leal referiu: “Sei que a escolha está nas vossas mãos. Sei que vão escolher o melhor para o futuro da nossa cidade. E o melhor para o futuro da nossa cidade é votar no PSD no próximo dia 1 de outubro para as Eleições Autárquicas”.