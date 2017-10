APPAQUA promove ciclo de sessões temáticas sobre a inovação no setor das pescas

Shares

A APPAQUA – Associação de Promoção dos Produtos da Aquicultura e Pescas dos Açores, uma associação criada em 2017 ligada à Economia Azul (na vertente do mar), promove agora um ciclo de sessões temáticas sobre a inovação no setor das pescas. A primeira é dedicada às Novas Tecnologias de Frio nas Pescas dos Açores realiza-se no dia 3 de Outubro, às 16h30, no Hotel Azoris Royal Garden, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel.

A abertura da sessão e apresentação da APPAQUA estará a cargo do seu presidente, Paulo Serra Lopes, seguido do norueguês Per Samuelsen, presidente da FRIONORDICA, empresa norueguesa líder em inovação em tecnologias de frio para produção de gelo. Gualberto Rita, presidente da Federação de Pescas dos Açores, partilhará a sua visão sobre a situação das pescas e Pedro Melo, na qualidade de secretário geral da ACPA (Associação de Comerciantes de Pescado dos Açores), analisará o estado de comercialização do pescado nos Açores. Por fim, Paulo Serra Lopes voltará ao palco para falar sobre os novos projetos previstos para os Açores no âmbito da pesca e sobre a missão da APPAQUA, uma marca distintiva no panorama da economia do mar nos Açores que traduz a capacidade de mobilizar o setor e concretizar projetos.

A participação é gratuita – apenas limitada pela lotação da sala – e marca o início de uma nova abordagem ao setor das pescas dos Açores, inspirada nos princípios da Economia Azul.