Presidente da República entregou Prémio D. Diniz ao escritor Mário Cláudio

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presidiu, em Vila Real, à Cerimónia de entrega do Prémio D. Diniz da Fundação da Casa de Mateus que nesta edição premiou o escritor Mário Cláudio.

A Cerimónia teve início com a intervenção do Presidente da Fundação Casa de Mateus, Fernando Albuquerque, a que se seguiram as intervenções dos elementos do júri do Prémio, Nuno Júdice e Fernando Pinto do Amaral, antes do escritor Mário Cláudio receber, das mãos do Presidente da República o Prémio.

Após o agradecimento do laureado, e antes da intervenção do Presidente da República, o Ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, usou da palavra.

A Cerimónia terminou com um concerto de homenagem a Vasco Graça Moura pela voz de Katia Guerreiro.