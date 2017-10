Concerto de Música de Câmara “Atlântida – Quarteto com Oboé”

Shares

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (entidade que gere a Orquestra Clássica da Madeira), apresenta um concerto de Música de Câmara no sábado, dia 07 de outubro, pelas 18:00H, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

“Atlântida – Quarteto com Oboé!

Um concerto de música de câmara a não perder! As variadas cores sonoras no timbre dos instrumentos de corda e do oboé!

O Quarteto Atlântida, formado por 4 instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, interpretam neste concerto obras de compositores de referência da história da composição musical. Do século XVIII temos Amadeus Mozart, Christian Bach e Alessandro Marcello, e do século XX Benjamin Britten. Uma rica conjugação de obras num formato camerístico com a especial sonoridade do oboé em destaque.

O compromisso musical através do trabalho da dinâmica, da articulação, e do sentir a pulsação rítmica, e a importância destas abordagens em conjugações musicais mais reduzidas, com uma exposição individualizada dos músicos em palco, são uma mais-valia para o resultado do naipe em orquestra.

No emblemático Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, num ambiente especial, venha ouvir Daniel Cuchi no oboé, Joana Costa no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo.

“Músicos jovens, dedicados e experientes, contribuindo para mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está a marcar a vida cultural na Região! Venha, ouça e sinta connosco!”, sugere Norberto Gomes, Diretor Artístico

Programa

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) – Adagio for English horn & Strings in F Major K. 580a

Johann Christian Bach (1735 – 1782) – Quarteto

Alessandro Marcello (1673 – 1747) – Adágio do Concerto Ré menor para Oboé

Benjamin Britten (1913-1976) – Phantasy Quartet

Daniel Cuchi. Oboé

Joana Costa. Violino

Marta Morera. Viola d’ Arco

Jaime Dias. Violoncelo