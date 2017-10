Estudantes do Porto pedem intervenção contra violência

Shares

A Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto (AEISEP) exigiu hoje uma “rápida intervenção” das entidades competentes para travar “recorrentes” situações de violência contra alunos.

“O Ministério da Administração Interna, a Câmara Municipal do Porto, as instituições de ensino superior, as associações de estudantes e a PSP devem unir esforços para travar este flagelo que assola os estudantes e a academia. Exige-se uma rápida intervenção para que este flagelo tenha fim à vista”, refere um comunicado da AEISEP.

Um estudante daquele instituto e um amigo foram assaltados na madrugada de quinta-feira. O primeiro foi esfaqueado durante o ataque.