Emirates e a flydubai anunciam code-share

No seguimento da sua parceria, a Emirates e a flydubai anunciaram a expansão da rede da Emirates para 29 destinos operados pela flydubai, em três continentes. A nova rede de parceiros, através de code-share, oferecerá uma maior frequência e um acesso facilitado a vários destinos em todo o mundo, com a vantagem de levar a bagagem até ao destino final apenas com um check in.

Os passageiros podem fazer reservas desde o passado dia 3 de outubro, para viagens após 29 de outubro de 2017, em emirates.com, através do balcão de vendas da Emirates ou de agentes de viagens autorizados. Quando reservado o voo em conjunto, como parte do code-share, os passageiros da Emirates receberão refeições gratuitas na flydubai e poderão aceder à franquia de bagagem permitida pela Emirates nos voos operados pela flydubai, nas Classes Executiva e Económica.

Com a nova parceria, os passageiros irão beneficiar de um menor tempo de espera entre o Terminal 3 da Emirates e o Terminal 2 da flydubai, de 120 minutos.

Os destinos disponíveis em code-share são: Asmara (Eritreia); Belgrado (Sérvia); Kiev-Zhulyany (Ucrânia); Juba (Sudão do Sul); Krasnodar (Rússia); Samara (Rússia); Kazan (Rússia); MineralnyeVody (Rússia); Odessa (Ucrânia); Praga (República Checa); Rostov-on- Don (Rússia); Sarajevo (Bósnia e Herzegovina); Skopje (República da Macedónia); Sófia (Bulgária); Tbilisi (Geórgia); Kuwait (Kuwait); Baku (Azerbeijão); Lucknow (Índia); Ahwaz (Irão); Bandar Abbas (Irão); Isfahan (Irão); Lar (Irão); Shiraz (Irão); Najaf (Iraque); Bisqueque (Quirguistão); Muscat (Sultanato de Omã); Salalah (Sultanato de Omã); Ecaterimburgo (Rússia); Bucareste (Roménia).